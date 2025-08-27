Πόσα πλασματικά έτη δικαιούνται οι ένστολοι - Τι ισχύει με την μάχιμη 5ετία

Συντάξεις: Πλασματικά έτη δύο ταχυτήτων ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των στελεχών που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία αναγνωρίζονται ανάλογα με τον χρόνο κατάταξής τους (πριν ή μετά το 1992) και το έτος που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης (μέxρι το 2014 ή από 1ης/1/2015 και μετά).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και Ν. 3865/2010), οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται από τους στρατιωτικούς, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, είναι:

Η στρατιωτική θητεία. Ο χρόνος σπουδών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου όσων έχουν καταταγεί μέχρι την 31η/12/1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η/1/2015 και εφεξής.

Εκτός από τους ανωτέρω χρόνους, οι στρατιωτικοί δύνανται να υπολογίζουν στο διπλάσιο τον χρόνο υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία στην οποία υπηρετούν ή υπηρέτησαν και μέχρι 5 έτη.

Η 5ετία αναγνωρίζεται στο διπλάσιο αφού συμπληρωθούν 24,6 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τον Νόμο 4997/2022 (άρθρο 23), η διπλή 5ετία επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, αλλά και στα πρόσωπα που μπορούν να τις αναγνωρίζουν, όπως οι στρατιωτικοί που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο ΕΤΑΑ.

Με αυτόν τον τρόπο παρασχέθηκε η δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς να υπολογίζουν στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και όχι μόνο τον χρόνο σε μονάδες εκστρατείας, όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή του με την καινούργια διάταξη.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του αρ. 41 του Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης/1/2015 και μετά δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

*Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

*Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο

5 έτη.

*Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την

παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1ης/1/2011 και εφεξής και

υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ-ΙΚΑ έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ο πλασματικός χρόνος παιδιών.

Προϋπόθεση η 20ετία – 25ετία για τους τρίτεκνους

Για τους στρατιωτικούς -άνδρες και γυναίκες- που έχουν τρία τουλάχιστον τέκνα, αρκεί, για να δικαιωθούν καταβολής πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, η συμπλήρωση 20ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία εντός του 2011, απαιτούνται 21 έτη για τη συνταξιοδότηση.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία από 1ης/1/2012 και μετά, απαιτούνται 23 έτη για τη συνταξιοδότηση.

Για όσους συμπληρώνουν την 20ετία από 1ης/1/2013 και μετά, απαιτούνται 25 έτη πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση.

Τα πλασματικά έτη συνυπολογίζονται για να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα έτη για τη συνταξιοδότησή τους, πέραν της 20ετίας – 25ετίας.

Οι χρόνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί είναι οι ίδιοι που ισχύουν για όλους τους ένστολους.

Προσοχή: Από την 1η/1/2014 και εφεξής, κριτήριο για τη διακρίβωση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος του τριτέκνου παύει να αποτελεί η συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και η εν λόγω κατηγορία στρατιωτικών από το έτος 2014 και μετά έχει την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.

Ως εκ τούτου, ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το 2014 και μετά και για τους τρίτεκνους στρατιωτικούς αποτελεί η συμπλήρωση 24,6 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Με 24,6 έτη έως το 2014 συνταξιοδοτούνται με 30,6 έτη συντάξιμης υπηρεσία και από το 2015 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η τριτεκνία, ως αιτιολογία για ευνοϊκότερη μεταχείριση των στρατιωτικών -όπως και των δημοσίων υπαλλήλων-, δύναται να συντρέχει όχι μόνο κατά τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση 20ετίας), αλλά ακόμη και εάν αυτή αποκτηθεί μεταγενέστερα, αρκεί ο στρατιωτικός να έχει την ιδιότητα του τριτέκνου κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησης από την υπηρεσία, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Αντίστοιχη δυνατότητα δεν υφίσταται για τους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους τρίτεκνους στρατιωτικούς.

Πώς αναγνωρίζεται η μάχιμη 5ετία στον στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 24,6 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η 5ετία αναγνωρίζεται με εισφορά 20% επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 6,67% επί των τακτικών τους αποδοχών.

Πότε χρησιμοποιούνται τα πλασματικά έτη

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 12 κατηγορίες πλασματικών χρόνων για να συμπληρωθούν τουλάχιστον 10 προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Η 40ετία, σε όλα τα Ταμεία, οποτεδήποτε, από παλαιούς (έως το 1992) και νέους (από 1ης/1/1993) ασφαλισμένους. Η 35ετία σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ έως το 2012 για παλαιούς (έως το 1992) ασφαλισμένους. Η 25ετία στο Δημόσιο μέχρι το 2010 για παλαιούς (έως το 1992) ασφαλισμένους. Η 25ετία στο Δημόσιο για το 2011 και το 2012, καθώς και τα 36 ή 37 έτη μετά το 2012 για παλαιούς (έως το 1992) ασφαλισμένους Τα 21 και 23 έτη στο Δημόσιο για τους τρίτεκνους γονείς στα έτη 2011 και 2012. Η 25ετία έως το 2012 σε Ταμεία ΔΕΚΟ ή τραπεζών για μητέρες ασφαλισμένες πριν από το 1993. Οι 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 για μητέρες ασφαλισμένες πριν από το 1993 με ανήλικο τέκνο. Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ έως το 2012 και με διαδοχική ασφάλιση για κατοχύρωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας από 59 έως 62 ετών. Οι 900 ημέρες ασφάλισης για σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι 2.100 ημέρες ασφάλισης γα σύνταξη με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Εως 12 έτη αναγνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Μέχρι 12 πλασματικά έτη μπορούν να αναγνωρίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για γρήγορη έξοδο, καθώς και για προσαύξηση στη σύνταξη.

Καθοριστικός παράγοντας στις εξαγορές είναι να συμπληρώνεται η 25ετία έως το 2012, που αποτελεί και το κριτήριο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο συνολικός αριθμός ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος, στο Δημόσιο είναι 4 έως 7 έτη και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων, δηλαδή ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο φτάνει έως και τα 12 έτη.

Στο Δημόσιο, για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων έως 31/12/2010 και μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία, αναγνωρίζονται xρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, εκπαιδευτική άδεια έως 5 έτη, γονική άδεια ανατροφής παιδιών, χρόνος τέκνων για τις μητέρες.

Για θεμελίωση από 1ης/1/2011, οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται ισχύουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία) όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο από το 2011 και μετά είναι:

α) Χρόνος στρατιωτικής θητείας (όλος ο χρόνος).

β) Χρόνος σπουδών (όσα τα έτη της σχολής για το πτυχίο).

γ) Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας (έως 2 έτη).

δ) Πλασματικός χρόνος παιδιών έως 5 έτη (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο. Από το τέταρτο και άνω δεν δίδεται πλασματικός χρόνος).

ε) Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών.

Πόσες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για εξαγορά χρόνου ασφάλισης;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν μία ή και περισσότερες αιτήσεις για εξαγορά πλασματικού χρόνου, αρκεί να μην έχουν υπερβεί το όριο που προβλέπει ο νόμος για κάθε έτος. Αν δεν πληρωθούν τα πλασματικά της αίτησης, δεν προσμετρώνται καθόλου. Αν πληρωθούν οι μισοί μήνες, θα προσμετρηθεί ο ανάλογος χρόνος αυτών των μηνών. Αν πληρωθούν εφάπαξ τα πλασματικά έτη, ο ασφαλισμένος κερδίζει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης (π.χ. για 7 έτη, έκπτωση 14%).

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί -πριν από το 1993- ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν με πλασματικούς χρόνους τα «ένσημα» που τους λείπουν έως το 2012 και έτσι να κατοχυρώσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πριν από τα 67 ή και πριν από τα 62.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι γυναίκες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικούς χρόνους λόγω τέκνων, αλλά μόνον χρόνους σπουδών, κενά ασφάλισης, ανεργία και ασθένεια.

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν από το 1993)

Πλήρης σύνταξη

Με 5.500 ημέρες έως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης το 2016 58 το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 57 Ηλικία συνταξιοδότησης το 2016 59,6 το 2017 60,9 το 2018 62 το 2019 63,3 το 2020 64,6 το 2021 65,9 το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης το 2016 56,9 το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1ης/1/2020 62

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Πλήρης σύνταξη

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 56,9 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 2020 63,7 2021 65,3 2022 67

Μειωμένη σύνταξη

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 56,9 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 2020 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (για τους άνδρες)

Με 35ετία έως το 2012 (και από εξαγορές πλασματικών ετών) Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης το 2018 61 το 2019 61,3 το 2020 61,6 το 2021 61,9 το 2022 62 με 40ετία Με 35ετία μετά το 2013 62 και 40 έτη Με λιγότερα από 40 έτη 67

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 από 1ης/1/2022 67

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 από 1ης/1/2022 67

Mε 25ετία έως το 2011 και 35 ή 36 έτη στο σύνολο

35 ή 36 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2018 60 το 2019 60,5 το 2020 61 το 2021 61,5 από 1ης/1/2022 62 και 40 έτη

Με 25ετία έως το 2010 και 37 έτη στο σύνολο

37 έτη και ηλικία 55 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2018 58,6 το 2019 59,5 το 2020 60,3 το 2021 61,2 από 1ης/1/2022 62 και 40 έτη

Ποσά πλήρους σύνταξης με πλασματικά έτη, κόστος εξαγοράς και απόσβεση

Συντάξιμος μισθός Μισθός τελευταίου 12μήνου Σύνταξη με 35 έτη (1) Κόστος εξαγοράς 2 πλασματικών ετών (2) Σύνταξη στα με 37 έτη ασφάλισης (35 + 2 πλασματικά) Ετήσια αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών Απόσβεση κόστους εξαγοράς από την αύξηση (έτη, μήνες) Κόστος εξαγοράς 3 πλασματικών ετών (2) Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης (37 + 3 πλασματικά) Ετήσια αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών Απόσβεση εξαγοράς από την αύξηση (έτη, μήνες) 1.240 € 1.380 € 899 € 6.624 € 962 € 756 € 8,8 9.936 € 1.057 € 1.140 € 9,4 1.520 € 1.660 € 1.004 € 7.968 € 1.080 € 912 € 8,7 11.952 € 1.197 € 1.404 € 10,0 1.800 € 1.940 € 1.108 € 9.312 € 1.199 € 1.092 € 8,5 13.968 € 1.337 € 1.656 € 10,4 2.080 € 2.220 € 1.212 € 10.656 € 1.317 € 1.260 € 8,5 15.984 € 1.477 € 1.920 € 10,8 2.360 € 2.500 € 1.317 € 12.000 € 1.436 € 1.428 € 8,4 18.000 € 1.617 € 2.172 € 11,1 2.580 € 2.720 € 1.399 € 13.056 € 1.529 € 1.560 € 8,4 19.584 € 1.727 € 2.376 € 11,3 2.800 € 2.940 € 1.481 € 14.112 € 1.622 € 1.692 € 8,3 21.168 € 1.837 € 2.580 € 11,5 3.020 € 3.160 € 1.563 € 15.168 € 1.716 € 1.836 € 8,3 22.752 € 1.947 € 2.772 € 11,7 3.130 € 3.270 € 1.604 € 15.696 € 1.762 € 1.896 € 8,3 23.544 € 2.002 € 2.880 € 11,8 3.350 € 3.490 € 1.686 € 16.752 € 1.855 € 2.028 € 8,3 25.128 € 2.112 € 3.084 € 11,9

Βάσει συντάξιμου μισθού. 2. Βάσει μισθού 12μήνου. Ποσά συντάξεων μικτά

Το κόστος εξαγοράς, οι αιτήσεις και οι εκπτώσεις

Το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς είναι 20% επί του μισθού κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου 12μήνου, εφόσον δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση. Σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης υπολογίζεται με εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ, το ελάχιστο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι 176 ευρώ τον μήνα.

Με εισφορά 20% αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους και οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2020 και μετά, ενώ για αιτήσεις μέχρι το 2019 η αναγνώριση γινόταν με εισφορά από 6,67% έως 16,67%.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν πλασματικούς χρόνους από 12 κατηγορίες. Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εξαγορά συμφέρει να γίνει νωρίς και ακόμη καλύτερα να εξοφληθεί εφάπαξ, γιατί δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Πέραν αυτού, συμφέρει όσους έχουν χαμηλές αποδοχές, γιατί, αν πάρουν αυξήσεις, αυτομάτως αυξάνεται και το κόστος των εξαγορών.

Τι αναγνωρίζουν ιδιωτικοί υπάλληλοι

Το «κλειδί» που δίνουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη έξοδο στη σύνταξη είναι ότι με αυτά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έως το 2012, που για τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους καθορίζει και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και τα ειδικά ταμεία που χρειάζονται να συμπληρώσουν «ένσημα» έως το 2010 μπορούν να αναγνωρίσουν 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009 και στρατιωτική θητεία.

Για να συμπληρώσουν «ένσημα» το 2011, αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά, αναγνωρίζονται έως 7 έτη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πάρουν σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.

Τα πλασματικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα, μέσω εξαγορών, να συμπληρώσουν την 35ετία έως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62. Για την 35ετία, αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα, για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012.

Χωρίς 35ετία έως το 2012 ή χωρίς 40ετία μετά το 2013 στο σύνολο θα βγουν στα 67, αν είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 (παλαιοί), ενώ οι νέοι, από 1993 και μετά, ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μια 15ετία εισφορών.

Επίσης αναγνωρίζουν έως 5 έτη από τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας πριν γραφτούν στα Ταμεία τους, για να συμπληρωθεί η 35ετία έως το 2010, ενώ μετά το 2011 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται στα άλλα πλασματικά έτη.

Πότε έχουν επίπτωση στις συντάξεις οι εξαγορές πλασματικού χρόνου με χαμηλή εισφορά;

Οι εξαγορές πλασματικού χρόνου με χαμηλή εισφορά αφορούν ασφαλισμένους του Δημοσίου με αιτήσεις έως το 2019 που το κόστος εξαγοράς ήταν κάτω από 20% του μισθού. Για παράδειγμα, για αιτήσεις έως το 2016, το κόστος ήταν 6,67%, στις αιτήσεις του 2017 ήταν 10%, για το 2018 ήταν 13,34% και για το 2019 16,67%. Οι φθηνότερες εξαγορές πλασματικού χρόνου οδήγησαν και σε μικρότερες συντάξεις έως και 70 ευρώ. Από το 2020 και μετά, όμως, και οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν εισφορά 20% για να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, όπως όλοι οι μισθωτοί.

Οι 12 κατηγορίες των πλασματικών ετών ασφάλισης

Κατηγορία πλασματικού χρόνου Τι αναγνωρίζεται Τρόπος αναγνώρισης Στρατιωτική θητεία Ολος ο χρόνος Εξαγορά (*) Γονική άδεια ανατροφής Ολος ο χρόνος Εξαγορά Χρόνος τέκνων 1 ως 5 έτη Εξαγορά Επιδότηση ασθένειας Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010) Δωρεάν Ανεργία ΟΑΕΔ Ως 300 ημέρες (200 ως το 2010) Δωρεάν Εκπαιδευτική άδεια (Δημόσιο) Ως 2 έτη Εξαγορά Χρόνος σπουδών Ο χρόνος κάθε σχολής Εξαγορά Κενά διαστήματα ανεργίας Ολος ο χρόνος Εξαγορά Χρόνος κύησης και λοχείας Ολος ο χρόνος Δωρεάν Ημέρες απεργίας Ολες οι μέρες Εξαγορά Χρόνος μαθητείας Μέχρι 2 έτη Εξαγορά Χρόνος πριν από την εγγραφή ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ Μέχρι 5 έτη Εξαγορά

*Με 20% του μισθού ή με την τρέχουσα μηνιαία εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες

Το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς

Συντάξιμος μισθός Μειωμένη σύνταξη στα 62 με 35 έτη ασφάλισης (1) Μισθός τελευταίου 12μήνου Κόστος εξαγοράς 5 πλασματικών ετών για πλήρη σύνταξη με 40 έτη (2) Σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης Αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών Απόσβεση κόστους εξαγοράς με την αύξηση της σύνταξης (έτη και μήνες) Μηνιαία Ετήσια 1.240 € 768 € 1.380 € 16.560 € 1.057 € 289 € 3.468 € 4,8 1.520 € 873 € 1.660 € 19.920 € 1.197 € 324 € 3.888 € 5,1 1.800 € 977 € 1.940 € 23.280 € 1.337 € 360 € 4.320 € 5,4 2.080 € 1.081 € 2.220 € 26.640 € 1.477 € 396 € 4.752 € 5,6 2.360 € 1.186 € 2.500 € 30.000 € 1.617 € 431 € 5.172 € 5,8 2.690 € 1.309 € 2.830 € 33.960 € 1.782 € 473 € 5.676 € 6,0 2.910 € 1.391 € 3.050 € 36.600 € 1.892 € 501 € 6.012 € 6,1 3.130 € 1.473 € 3.270 € 39.240 € 2.002 € 529 € 6.348 € 6,2 3.460 € 1.596 € 3.600 € 43.200 € 2.167 € 571 € 6.852 € 6,3 3.680 € 1.678 € 3.820 € 45.840 € 2.277 € 599 € 7.188 € 6,4 3.790 € 1.719 € 3.930 € 47.160 € 2.332 € 613 € 7.356 € 6,4 3.900 € 1.760 € 4.040 € 48.480 € 2.387 € 627 € 7.524 € 6,4

Βάσει συντάξιμου μισθού. 2. Βάσει μισθού 12μήνου. Ποσά συντάξεων μικτά

Πόσο κάνει η εξαγορά για μισθωτούς επαγγελματίες, αγρότες

ΜΙΣΘΩΤΟΙ Κόστος εξαγοράς 2025 (20% του μισθού) Μηνιαίες αποδοχές (μικτά) 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 830 € 166 € 1.992 € 5.976 € 1.310 € 262 € 3.144 € 9.432 € 1.690 € 338 € 4.056 € 12.168 € 2.270 € 454 € 5.448 € 16.344 € 2.950 € 590 € 7.080 € 21.240 € 3.530 € 706 € 8.472 € 25.416 € ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Κόστος εξαγοράς 2025 (μηνιαία εισφορά σύνταξης) Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 180,58 € 180,58 € 2.167 € 6.501 € 216,70 € 216,70 € 2.600 € 7.801 € 274,95 € 274,95 € 3.299 € 9.898 € 346,01 € 346,01 € 4.152 € 12.456 € 429,89 € 429,89 € 5.159 € 15.476 € 582,50 € 582,50 € 6.990 € 20.970 € ΑΓΡΟΤΕΣ Κόστος εξαγοράς 2025 (μηνιαία εισφορά σύνταξης) Μηνιαία εισφορά σύνταξης 2025 1 μήνας 1 έτος 3 έτη 106,02 € 106 € 1.272 € 3.817 € 128,15 € 128 € 1.538 € 4.613 € 161,94 € 162 € 1.943 € 5.830 € 203,88 € 204 € 2.447 € 7.340 € 253,98 € 254 € 3.048 € 9.143 € 343,69 € 344 € 4.124 € 12.373 €

Κώστας Κατίκος

