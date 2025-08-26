PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Oδύνη στην εξόδια ακολουθία 58χρονου Αστυνομικού που "έφυγε" από τη ζωή

20:19 | 26/08/2025

Σε κλίμα απέραντης οδύνης κηδεύεται αυτή τη στιγμή ο άτυχος 58χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Ελευθέριος Κορωνιάδης.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου, όπου ραγίζουν καρδιές.

Ο άτυχος άνδρας απεβίωσε μετά από χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ενώ όλα έδειχναν ότι η υγεία του βελτιωνόταν διαρκώς.

Η οικογένειά του τυλίχτηκε σε βαρύ πένθος.

Κατέλιπε τη σύζυγό του Ευλαλία, τα παιδιά Ευαγγελία και Θεοδώρα, τα αδέλφια Δημήτριο και Μαρία – Αλέξανδρο, ανίψια, λοιπούς συγγενείς

