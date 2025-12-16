Συνελήφθη ο γιος ενός Βουλευτή - Τον καταδίωξαν οι Αστυνομικοί

Χειροπέδες στον 16χρονο γιο ενός Έλληνα βουλευτή πέρασαν οι αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ανήλικος φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα πριν ακινητοποιηθεί.

Το χρονικό

Άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα και ακολούθησε καταδίωξη σε Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος του πολιτικού, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα.

Κατά την καταδίωξη, ο ανήλικος διέσχισε παράνομα παραδρόμους, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος φίλος του που επέβαινε στο ΙΧ κουβαλούσε κουζινομάχαιρο.

Στη συνέχεια, συνελήφθη και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: newsbomb.gr