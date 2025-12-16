Η δήλωση του Βουλευτή για τη σύλληψη του γιου του

Θέση σχετικά με το περιστατικό σύλληψης του 16χρονου γιου του πήρε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης με ανάρτηση που έκανε στα social media το πρωί της Τρίτης (16/12).

Η ανάρτηση του:

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Χωρίς εξαίρεση.