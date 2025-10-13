Συνελήφθη μηχανικός για παραβίαση της κοινής ησυχίας

Στην Πρέβεζα, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού, υπεύθυνου μηχανικού σε οικοδομικό έργο, ο οποίος κατηγορείται για διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο μηχανικός είχε θέσει σε λειτουργία μηχανήματα έργου σε οικοδομή κατά τη μεσημβρινή ώρα, παρά τον κανονισμό που ορίζει συγκεκριμένες ώρες εργασιών για την προστασία της ησυχίας των κατοίκων. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονη όχληση στη γειτονιά και διατάραξε την ησυχία της.

Διαβάστε επίσης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε άμεσα μετά την καταγγελία κατοίκων στην Αστυνομία, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η τήρηση των ωραρίων εργασιών αποτελεί υποχρέωση των υπευθύνων έργων και συμβάλλει στην ομαλή συμβίωση στις γειτονιές.

Πηγή: epiruspost.gr