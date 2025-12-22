Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας στην Πάτρα

Συνελήφθη, προχθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε συμμορία τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για την διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, με την συνολική ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 Ευρώ.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων, όπου είχαν πωλήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κλεμμένα κοσμήματα.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής ομάδας, συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν στις 25-11-2025 και στις 15-12-2025 στην Πάτρα, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι απέσπασαν από τα θύματα τους, -31.500- ευρώ, -95- χρυσές λίρες αξίας -93.100- ευρώ και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους ιατρούς ή τα τέκνα των παθόντων με το πρόσχημα τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα και άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση ή προμήθειας ιατρικών υλικών, απαιτούσαν από τους παθόντες χρήματα ή κοσμήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της κατηγορούμενης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν -25- χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.