Συνελήφθη  κυνηγός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Συνελήφθη προχθες (4-11-2025) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σύμφωνα με την οποία, προχθες το πρωί, βολίδα φυσιγγίου έθραυσε τζάμι σταθμευμένου αυτοκινήτου σε περιοχή των Ιωαννίνων καταλήγοντας στο εσωτερικό του, εντός του οποίου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Διαβάστε επίσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η βολίδα προήλθε από κυνηγητικό όπλο του ημεδαπού, ο οποίος βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή για κυνήγι πουλιών, κατέχοντας σχετικές άδειες για την κατοχή του όπλου και τη θήρα.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν η ανευρεθείσα στο αυτοκίνητο βολίδα, κυνηγητικό όπλο και πλήθος φυσιγγίων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.