Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της Porsche που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στην 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου το οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα στο σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η 45χρονη εντοπίστηκε νωρίτερα και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να ομολόγησε ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς οι σχετικές μετρήσεις αλκοτέστ "έδειξαν" ότι τα ποσοστά αλκοόλης ήταν άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντας (άνδρας - γυναίκα) του δεύτερου οχήματος. Τα δύο αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος με την 45χρονη να εγκαταλείπει το δικό της και να απομακρύνεται από το σημείο. Από τον αριθμό κυκλοφορίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της και ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν λίγες ώρες αργότερα στον εντοπισμό της.