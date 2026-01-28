Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στην Ρόδο

Στις 27/01/2026 και ώρα 11:00 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 28/01/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα Adidas. Επίσης, φοράει σκουλαρίκι στο άνω χείλος της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.