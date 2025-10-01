Συνελήφθη γυναίκα για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθη προχθες (29-09-2025) το μεσημέρι στην Πρέβεζα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα η κατηγορούμενη με άγνωστη συνεργό της εισήλθαν σε σπίτι ηλικιωμένου, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα στην ευρύτερη περιοχή και συνέλαβαν την κατηγορούμενη.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.