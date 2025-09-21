Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που πραγματοποιούσαν ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Κηφισιάς, συνέλαβαν τον γιο γνωστού πολιτικού κι έναν φίλο του, το βράδυ της Παρασκευής (19/09).

Πρόκειται για το παιδί ενός πολιτικού που έχει διατελέσει υπουργός πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και σήμερα παραμένει στο προσκήνιο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε σπρέι πιπεριού, ενώ, στον φίλο του οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, βάσει του ρεπορτάζ.