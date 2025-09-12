Συνελήφθη για 7 κλοπές 1 άτομο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας

Συνελήφθη χτες (11 Σεπτεμβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, ένας ημεδαπός άνδρας, για 7 κλοπές, εκ των οποίων οι 2 απόπειρες, που έγιναν από τις 9 Σεπτεμβρίου το βράδυ μέχρι προχθες το πρωί, σε περιοχή των Σερρών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος άνδρας εισήλθε σε 2 αυλές οικιών και αφαίρεσε ένα αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε, προκαλώντας φθορές στο αυτοκίνητο αξίας 1.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Επιπλέον το ίδιο χρονικό διάστημα και στην ίδια περιοχή, διέπραξε:

2 κλοπές από αυλές οικιών αφαιρώντας τα κλειδιά από 2 σταθμευμένα οχήματα,

1 κλοπή από κατάστημα, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ,

1 απόπειρα κλοπής οχήματος από αυλή οικίας και

1 απόπειρα κλοπής από αυλή οικίας.

Το ένα από τα κλεμμένα κλειδιά των οχημάτων κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.