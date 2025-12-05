Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ – «Μπλόκο» σε τρακτέρ στον κόμβο του αεροδρομίου - BINTEO

Μπλόκο με κλούβες των ΜΑΤ έστησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος του αγροκτήματος του ΑΠΘ, λίγο πριν από τον κόμβο στα “Πράσινα Φανάρια”, σε μία προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το ThessPost, επικρατεί ένταση καθώς οι αγρότες ζητούν από την ΕΛΑΣ να απομακρύνει τις κλούβες για να καταφέρουν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό. Τη διάθεση αυτή εξάλλου τη διατύπωσαν από το ξεκίνημα της κινητοποίησης.

Στολισμένα Χριστουγεννιάτικα δεκάδες τρακτέρ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σε κομβόι με προορισμό τον κόμβο “Πράσινα Φανάρια” που οδηγεί στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΙΑΡΙΔΗ

Πρόκειται για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από Επανομή, Θέρμη, Τρίλοφο, Χαλκιδική και όλα τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που εδώ και μέρες “ζέσταιναν” τις μηχανές των τρακτέρ τους για τη σημερινή κινητοποίηση, αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, μέχρις ότου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η απόφαση για το στήσιμο του μπλόκου στα “Πράσινα Φανάρια” ελήφθη ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, και αφού προηγουμένως “μέτρησαν” τις δυνάμεις τους καθώς, όπως υπογραμμίζουν, δεν αποκλείεται να αποκλείσουν επ’ αόριστον την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.