Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. λόγω απόδρασης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές από το απόγευμα της Πέμπτης (4.12.2025), όταν αλλοδαπός υπήκοος Αιγύπτου κατάφερε να διαφύγει από ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαΐτειου στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Η απόδραση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο Thriassio.gr, ο άνδρας βρισκόταν σε χώρο νοσηλείας με αστυνομική φρούρηση όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο. Η απόδραση έγινε αντιληπτή άμεσα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες εντός και εκτός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Έρευνες στη Δυτική Αττική

Όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι σε κεντρικούς δρόμους του Χαϊδαρίου και γειτονικές περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες, όμως οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να επικοινωνούν άμεσα με το 100 σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι σχετικό.