Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 56χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω προχθες (15-09-2025) τις μεσημβρινές ώρες, στην πόλη της Κοζάνης, 56χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, τη στιγμή που παρέλαβε από 76χρονη ημεδαπή, σακούλα, η οποία υποτίθεται είχε το χρηματικό ποσό των -86.000- ευρώ, έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα».

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -3- συνεργών του 56χρονου, δύο άνδρες και μία γυναίκα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και ένταξής τους σε αυτήν.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 15-09-2025, η 76χρονη δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό της οικίας της από άγνωστη γυναίκα, η οποία προφασίστηκε συγγενικό της πρόσωπο (κόρη) και ανέφερε ψευδώς σε αυτήν, ότι έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, εκλιπαρώντας για βοήθεια, προκειμένου να προκαλέσει σε αυτήν, μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση και ψυχολογική πίεση.

Ακολούθως, άγνωστος άνδρας προσποιούμενος τον ιατρό χειρούργο, απαίτησε από την 76χρονη την καταβολή του χρηματικού ποσού των -86.000- ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα το «υποτιθέμενο» χειρουργείο.

Η 76χρονη αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και συγκροτήθηκε ειδική αστυνομική ομάδα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα.

Ακολούθως, η 76χρονη υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των αστυνομικών, τοποθέτησε σε νάιλον σακούλα χαρτιά, αντί για χρήματα, προκειμένου να τα παραδώσει στον 56χρονο, ο οποίος μετέβη στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, κατευθυνόμενος μέσω της εφαρμογής messenger, από τον τρίτο συνεργό του και συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε από την 76χρονη τη σακούλα.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, οι προαναφερόμενοι με πανομοιότυπο τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν την 4, 21 και 30 Ιουλίου του έτους 2025 –3– ανυποψίαστους πολίτες, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -50.200 ευρώ, -21- χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα, όπου ο συλληφθείς είχε ομοίως, το ρόλο του «εισπράκτορα».

Κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο 56χρονος, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση ακόμη -3- άγνωστων ατόμων-συνεργών του 56χρονου, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.