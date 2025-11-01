Συνελήφθη ένα άτομο για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς

Συνελήφθη προχθες (30 Οκτωβρίου 2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, 1 αλλοδαπός άνδρας, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να μεταφέρει με εκμισθωμένο όχημα 6 αλλοδαπούς άνδρες και 1 αλλοδαπή γυναίκα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των 780 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.