Συνελήφθη ένα άτομο για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης

Συνελήφθη, προχθες (11-10-2025) στη Μύρινα της Λήμνου, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, ανήλικος ημεδαπός (17χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της απειλής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, απογευματινές ώρες προχθες στην περιοχή της Ατσικής στη Λήμνο, ο συλληφθείς απείλησε, επιτέθηκε και τραυμάτισε έτερο ανήλικο ημεδαπό (17χρονος) με σωματική βία.

Κατά την ερευνητική διαδικασία για την υπόθεση αυτή, κατασχέθηκε σουγιάς μήκους -17- εκατοστών, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε στην κατοχή του ο 17χρονος συλληφθείς.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου δράστη, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.