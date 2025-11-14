Συνελήφθη ένα άτομο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας

Συνελήφθη προχθες (12 Νοεμβρίου 2025) το βράδυ σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για πώληση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 ανήλικοι ημεδαποί και 1 ανήλικος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτουν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3,8 γραμμαρίων και έναν πλαστικό τρίφτη κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Όπως διαπιστώθηκε, την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη και στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ και

1 μαχαίρι τύπου ματσέτα,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης συνελήφθησαν 2 ημεδαποί άνδρες και 1 αλλοδαπή γυναίκα, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.