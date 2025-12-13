Συνελήφθη δραπέτης

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της 12-12-2025, ενήλικας ΡΟΜΑ άνδρας 30 ετών, ύστερα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας ότι κατέχει και έχει αποθηκεύσει στην οικία του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη και κοκαΐνη).

Αφού συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον παραπάνω σκοπό προκειμένου να διακριβωθεί το αληθές της πληροφορίας και με τη συνδρομή - παρουσία δικαστικής λειτουργού, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

i) ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη εντός αυτοσχέδιας νάιλον συσκευασίας συνολικού μεικτού βάρους εκατό (100) γραμμαρίων περίπου, ii) ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη εντός αυτοσχέδιας νάιλον συσκευασίας συνολικού μεικτού βάρους ενός (1) γραμμαρίου και

iii) μία (1) λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά χρώματος μαύρου, με εύρος ζύγισης 0,01 γραμμάριο έως 5 κιλών .

Επίσης προέκυψε ότι ο δράστης τυγχάνει έγκλειστος σε Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα (Αγίας Χανίων) και είχε λάβει άδεια απουσίας 2 ημέρων και 2 ημερών πορείας (κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως και την 28-11-2025) την οποία παραβίασε, μη επιστρέφοντας σε αυτό κατά τον χρόνο λήξης της αδείας του και ως όφειλε, με αποτέλεσμα να λογίζεται ως δραπέτης – αποδράσας φυλακών

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ δραπέτης – δράστης οδηγήθηκε ενώπιον κου Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών και αφού του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη διακίνησης ναρκωτικών και της απόδρασης κρατουμένου, παραπέμφθηκε σε αρμόδιο Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.