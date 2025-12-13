Διαμαρτυρία για τις αποσπάσεις Αστυνομικών

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς:Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας

Θέμα: «Διαμαρτυρία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας για τις υποχρεωτικές αποσπάσεις προσωπικού»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη συνεχιζόμενη πρακτική των υποχρεωτικών και αιφνίδιων αποσπάσεων αστυνομικών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως σας έχουμε τονίσει, οι αποσπάσεις αυτές προκαλούν σοβαρές ανατροπές στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων μας, δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και επιβαρύνουν το υπηρεσιακό τους πρόγραμμα, επηρεάζοντας ακόμα και την ψυχολογική τους κατάσταση.

Επανερχόμαστε, επομένως και ζητούμε για ακόμα μια φορά, την άμεση παύση της πρακτικής των υποχρεωτικών αποσπάσεων και την αναμόρφωση του πλαισίου μετακινήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, η ισοτιμία, η διαφάνεια, η δίκαιη αντιμετώπιση των υπηρετούντων και εν τέλει ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός προγραμματισμός των υπηρεσιών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: