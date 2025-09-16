Συνελήφθη «δράκος» στο Αιγάλεω – Στιγμές τρόμου για ανήλικες

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Σεξουαλικές επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, ανάμεσά τους ανήλικα κορίτσια, πραγματοποιούσε ένας 32χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη επίθεση είχε θύμα μία 14χρονη η οποία περπατούσε ανυποψίαστη στο Αιγάλεω. Ο δράστης άρπαξε το κορίτσι, το αγκάλιασε σφιχτά στο ύψος της μέσης και την έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια, ανέβηκε προς το λαιμό, την έφτυσε στο πρόσωπο και έφυγε τρέχοντας.

Η δεύτερη επίθεση έγινε σε μία γυναίκα 58 ετών την ώρα που περπατούσε. Ο δράστης την άρπαξε από πίσω και κόλλησε πάνω της. Της έπιασε το χέρι και αφού πλησίασε το κεφάλι του στο αυτί τις, ξεφύσησε και μετά εξαφανίστηκε πεζός.

Το τρίτο περιστατικό είχε θύμα μία 17χρονη κοπέλα που βρισκόταν στην πυλωτή πολυκατοικίας. Ο 32χρονος έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε τη μπλούζα του. Τότε η κοπέλα φώναξε σε βοήθεια και πάτησε το θυροτηλέφωνο για να της ανοίξει η μητέρα της.

Στη σύλληψη του δράστη βοήθησαν ένας 30χρονος και ένας 21χρονος, οι οποίοι είδαν τη σεξουαλική επίθεση και άρχισαν να ακολουθούν τον δράστη. Τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι που οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.

ieidiseis.gr