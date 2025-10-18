Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 15/16-10-2025 στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε πεζός σε φυγή, πλην όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.