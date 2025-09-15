Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών

Συνελήφθη προχτες (13-9-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.