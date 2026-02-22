Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας

Συνελήφθη προχθες (20-2-2026) το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.