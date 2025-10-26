Συνελήφθη διακινητής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών

Συνελήφθη προχθες (24-10-2025) το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι, αρχικά ο οδηγός – διακινητής εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και σε σήμα στάσης δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.