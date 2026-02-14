Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, κλοπή που διαπράχθηκε σε βάρος 58χρονης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, κλοπή που διαπράχθηκε την 21-01-2026 σε βάρος 58χρονης ημεδαπής με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, σε περιοχή της Κοζάνης.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -2- ημεδαπών, μίας 45χρονης γυναίκας και ενός 40χρονου άνδρα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, μετά από έρευνα των προαναφερόμενων αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι,την 21-01-2026 μεσημβρινές ώρες,σε περιοχή της Κοζάνης, η 45χρονη ημεδαπή αφού πλησίασε την 58χρονη ημεδαπή, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαίρεσε από αυτήν, μία χρυσή αλυσίδα με χρυσό σταυρό, αξίας περίπου -500- ευρώ και ακολούθως, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.