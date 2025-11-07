Συνελήφθη Αστυνομικός - Έπαιρνε μέτρα αντιπαρακολούθησης για να γλιτώσει

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά -κυρίως κοκαΐνης– σε περιοχές της Αττικής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας αστυνομικός που υπηρετεί σε μεγάλο αστυνομικό τμήμα, ο οποίος φέρεται να έχει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στην υπόθεση.

Το Newpost αποκαλύπτει τα στοιχεία της υπόθεσης για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο με την έρευνα να ξεκινά τον περασμένο Μάρτιο με ένα μήνυμα –ανώνυμη καταγγελία– που ισχυριζόταν ότι ο αστυνομικός διακινεί εδώ και χρόνια, ανενόχλητος κοκαίνη στην Αθήνα, κάνοντας ο ίδιος συναντήσεις με τους υποψήφιους πελάτες, ενώ εφόσον απαιτηθεί, τροφοδοτεί και διοχετεύει τις ναρκωτικές ουσίες σε δίκτυο πελατών που έχει χρησιμοποιήσει στην επαρχία χρησιμοποιώντας υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ και εταιρείες courier.

Διαβάστε επίσης

Τα «ύποπτα» οικονομικά

Μετά την καταγγελία, ξεκίνησε και η παρακολούθηση, με τον κατηγορούμενο πλέον αστυνομικό να θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι τον ελέγχουν. Για το λόγο αυτό, όπως εκτιμούν οι αρχές, έπαιρνε μέτρα αντιπαρακολούθησης. Όπως προέκυψε, ήταν φειδωλός και απέφευγε να απαντά σε συνομιλητές του όταν αναφέρονταν στα ναρκωτικά, ενώ έφθανε στο σημείο να τους μιλά άσχημα και να κλείνει το τηλέφωνο επειδή μιλούσαν για ουσίες, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι είχε μία «περίεργη» συμπεριφορά όταν οδηγούσε με παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη και stop.

Οι αρχές εντόπισαν όμως και μία «ύποπτη» οικονομική δραστηριότητα με «ροή» μεγάλων χρηματικών ποσών και ενασχόληση με στοιχηματικές εταιρείες. Το μοτίβο ήταν ότι υπήρχαν καταθέσεις που επαναλαμβάνονταν και υπέρογκα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνταν από τον μισθό του αστυνομικού.

Εντύπωση προκαλεί και η άρση του τραπεζικού απορρήτου που έδειξε ότι μέσα σε δύο χρόνια έκανε αγορές που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Το ζευγάρι των «αρχηγών»

Ο αστυνομικός θεωρείται από τις αρχές ένα από τα ζωτικά μέλη της μίας εγκληματικής οργάνωσης όπου αρχηγός και υπαρχηγός ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα αντίστοιχα, οι οποίοι είναι ζευγάρι.

Τα «πακέτα» με τα ναρκωτικά, τοποθετούνταν σε κρυψώνες όπως κάτω από σέλες δικύκλων, ...

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου του Τασούλα Παπανικολάου στην ιστοσελίδα newpost.gr