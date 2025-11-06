Εντολή Αρχηγείου για να ενισχυθούν Υπηρεσίες - Πόση θα είναι η ενισχυτική δύναμη

Μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύει τις «κόκκινες περιοχές» της Κρήτης.

Τις περιοχές που κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει αυξημένη εγκληματικότητα.

Διαβάστε επίσης

Στόχος τόσο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο και του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο «αφοπλισμός» της Κρήτης, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις περιοχές με έντονη εγκληματικότητα.

Το σχέδιο, που, επικεντρώνεται σε τέσσερις έως πέντε περιοχές του νησιού, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες». οι εκπαιδευμένοι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. θα επικεντρώσουν τους ελέγχους τους σε δύο βασικούς τομείς: την οπλοκατοχή και την παράνομη διακίνηση χρημάτων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, 25 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τα ΤΑΕ Μεσαράς και άλλα 25 άρομα θα ενισχύσουν τα ΤΑΕ Μυλοποτάμου.

Κατερίνα Μποτζάκη

Πηγή: patris.gr