Απόστρατος Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή - Υπηρέτησε για χρόνια με αυταπάρνηση

Υπάρχουν στιγμές που η απουσία ενός αγαπημένου ανθρώπου γίνεται αισθητή αμέσως, αφήνοντας κενό στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Ο Νικόλαος Τσάμης, σε ηλικία 68 ετών, έφυγε από τη ζωή ήσυχα, στον ύπνο του, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και την κοινότητα που υπηρέτησε με αφοσίωση.

Συνταξιούχος αστυνομικός για πολλά χρόνια, υπηρέτησε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας – μεταξύ των οποίων Μεσσηνία, Αθήνα, Ανδρίτσαινα, Λευκάδα και άλλες– πάντα με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό.

Με τη σύνταξή του εγκαταστάθηκε μόνιμα στην περιοχή του Ανεμοχωρίου, δημιουργώντας ένα ζεστό σπίτι με τη σύζυγό του Αθηνά και μεγαλώνοντας με αγάπη την κόρη τους Αφροδίτη, φοιτήτρια του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ανεμοχωρίου σήμερα στις 15:00, τιμώντας τη ζωή ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αυταπάρνηση την κοινωνία.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Βαρουξή εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

