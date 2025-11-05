Έφοδος της ΕΚΑΜ σε Airbnb

Αστυνομική επιχείρηση με στελέχη της ΕΚΑΜ και αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου σημειώθηκε την Τετάρτη σε Airbnb σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου.

Στον 2ο όροφο του οικήματος διέμενε το τελευταίο περίπου δεκαήμερο ένας 28χρονος Ηρακλειώτης που είχε τεθεί στο κάδρο της έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών, τόσο κοκαίνης όσο και χασίς σε πολυσύχναστα στέκια.

Η παρουσία της ΕΚΑΜ κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί να ήταν οπλισμένος και η επιχείρηση έλαβε χώρα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, προσπάθησε να διαφύγει από τον φωταγωγό του 2ου ορόφου αφού πέταξε στον ακάλυπτο ένα σακίδιο. Τελικά οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν: περίπου ένα κιλό χασίς, 190 γραμμάρια κοκαϊνης, 15 γραμμάρια κατεργασμένη σοκολάτα, δύο ζυγαριές ακριβείας και 700 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα.