Συνελήφθη απόστρατος Αστυνομικός

Σε κτηματικές διαφορές αποδίδουν το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης 65χρονου σε βάρος 45χρονου, στο Καλέντζι Αχαΐας.

Ο δράστης συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντα, ο συλληφθείς χθες το βράδυ, βρισκόμενος σε αγροτεμάχιο πρόταξε προς το μέρος του, ένα κυνηγετικό όπλο και τον πυροβόλησε από απόσταση δύο φορές, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο κατηγορούμενος μετέβη οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο ως μέσο τέλεσης της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα της Πάτρας.

