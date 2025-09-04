Ο νικητής του λαχείου ήταν... άτυχος! Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

Είναι από τις περιπτώσεις που σε βγάζουν στην τρέλα: Να κερδίζεις τον πρώτο αριθμό του Λαχείου, με σούπερ κέρδος πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ, αλλά να μην μπορείς να εισπράξεις τα χρήματα γιατί... ξέχασες να ελέγξεις εγκαίρως το τυχερό δελτίο και, καθώς παρήλθε το 6μηνο που ορίζει ο σχετικός κανονισμός για την πληρωμή των κερδών, δεν δικαιούσαι πλέον ούτε σεντ!

Αυτό ακριβώς συνέβη σύμφωνα και με το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά σε έναν, πολύ μεγάλο άτυχο, κάτοικο της Μεσαράς που όταν έδειξε το λαχείο του -το οποίο είχε ξεχάσει για καιρό σε ένα συρτάρι στο εξοχικό του- στον γνωστό Λαχειοπώλη Δημήτρη να δει αν κέρδιζε τίποτα, ο τελευταίος τον πληροφόρησε για τα σοκαριστικά μαντάτα: Το συγκεκριμένο δελτίο είχε κερδίσει ένα μεγάλο ποσό αλλά δυστυχώς η προθεσμία είσπραξης, που ορίζεται από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, είχε παρέλθει!



Πηγή: cretalive.gr