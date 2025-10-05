Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών 

Συνελήφθη προχθες (3 Οκτωβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του:

7 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 358 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 0,5 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

1 κινητό τηλέφωνο και

53 κενά νάιλον σακουλάκια,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης από την οικία του κατασχέθηκε μία πήλινη οινοχόη των βυζαντινών χρόνων, η οποία σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.