Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 51χρονος για ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη χθες (17-02-2026) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνα στην οικία του 51χρονου, σε περιοχή της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-72,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1,7- γραμμάρια κοκαΐνης,

-1- σπόρος κάνναβης,

-3- αεροβόλα τυφέκια με διόπτρες,

-2- σπρέι πιπεριού,

-15- κροτίδες,

-25- γραμμάρια άγνωστης ουσίας, σε μορφή σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται και

-1- ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.