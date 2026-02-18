Κοινό έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής, της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: «Επέκταση μάχιμης πενταετίας σε επταετία ».

α) Αρθ. 40 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210Α’)«Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο»

β)Υπ'αριθ. 156/2024 από 13/11/2024 κοινό έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Αττικής και της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε επταετία.

γ) Η από 16/11/2024 ανακοίνωση της ΠΟΑΞΙΑ με τίτλο ”Επιστολή προς Υπουργό ΠτΠ και κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. για επέκταση μάχιμης πενταετίας”.

δ) Η από 04/02/2026 ανακοίνωση της ΠΟΑΞΙΑ με τίτλο “Κρίσεις 2026: ”Μητροπολίτες και τριγωνομετρία του παραλόγου”.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του αρθ. 40 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210Α’) «Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο», τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας δύναται να αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας πέντε (5) ετών, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, που υπολογίζονται με την εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλλουν για τα πέντε έτη είναι 2.392,20 ευρώ σε 60 δόσεις, των 39,87 ευρώ το μήνα. Η πενταετία, ονομαζόμενη ως μάχιμη πενταετία, προσμετράται μετά τα εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Με το υπ’ αριθμ. 156/2024 από 13/11/2024 έγγραφο με τίτλο « Επέκταση μάχιμης πενταετίας σε επταετία », ως Ενώσεις Αξιωματικών είχαμε επισημάνει το εξής: “Για τους εξ ιδιωτών Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που εισήλθαν στο Σώμα από το 1995 και μετά και έτσι όπως οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί σχετικά με την διαφαινόμενη ενδεχόμενη μελλοντική αποστρατεία τους, χωρίς προηγουμένως να έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, είναι απολύτως αναγκαία η επέκταση της μάχιμης πενταετίας κατά δύο έτη.”

Δυστυχώς οι φόβοι μας αλλά και όσα περιγράψαμε τεκμηριωμένα στο σχεδόν προ διετίας έγγραφό μας, επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά στις κρίσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026, όπου σε αρκετές περιπτώσεις αποφασίστηκε η αποστρατεία Αξιωματικών οι οποίοι είχαν συμπληρώσει πραγματικό χρόνο υπηρεσίας μόλις 29 έτη και 3 μήνες. Επειδή νομικά κατοχυρωμένη δυνατότητα να λάβουν κανονική σύνταξη μετά την πρόωρη έξοδο από την υπηρεσία και αξιοπρεπής οικονομική προοπτική ακόμα και μετά το παράδειγμα του Γενάρη του 2026 δεν υπάρχει και επειδή με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, προτείνουμε όπως:

α) Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να δύνανται να αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας επτά (7) ετών, που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, που υπολογίζεται με την εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σε 84 δόσεις.

β) Η επταετία, ονομαζόμενη ως μάχιμη επταετία, να προσμετράται με την συμπλήρωση τριάντα τρία (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας ή στην περίπτωση αποστρατείας λόγω τακτικών κρίσεων Αξιωματικών ή για λόγους υγείας, χωρίς όριο ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την άμεση θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας και την προώθηση του δίκαιου αιτήματός μας στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.