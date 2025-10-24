Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 23χρονος ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά εκμεταλλευόμενος την εργασία του ως διανομέας

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., απογευματινές ώρες της 17-10-2025 στην περιοχή του Χαλανδρίου, 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, καθώς και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., απογευματινές ώρες της 17-10-2025, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή του Χαλανδρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, ο ανωτέρω οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, όπου στο πλαίσιο της διενεργηθείσας προανάκρισης προέκυψε ότι διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εκμεταλλευόμενος την εργασία του ως διανομέας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-9- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -65,5- γραμμ. κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-4- τρίφτες,

περίστροφο κρότου και

το χρηματικό ποσό των -270- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.