Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 31χρονος στην περιοχή των Αχαρνών

Συνελήφθη πρωινές ώρες της 3-10-2025 στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Αχαρνών και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -742- λαθραία καπνικά προϊόντα και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.