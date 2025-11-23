Συνελήφθη άντρας κατηγορούμενος για κακομεταχείριση ζώου

Συνελήφθη, προχθες (21-11-2025) στη Μήθυμνα της Λέσβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, ημεδαπός, κατηγορούμενος για κακομεταχείριση ζώου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διατηρούσε σε οικόπεδο στην παραπάνω περιοχή, σκύλο, χωρίς να τηρεί κανόνες ευζωίας.

Διαβάστε επίσης

Για την υπόθεση αυτή είχε προηγηθεί καταγγελία σε αστυνομική Αρχή, ενώ σε βάρος του προαναφερόμενου ημεδαπού επιβλήθηκε και προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.