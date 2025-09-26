Συνελήφθη άντρας κατηγορούμενος για κακομεταχείριση ζώων

Συνελήφθη, προχθες (24-09-2025) στη Μύρινα της Λήμνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, ημεδαπός (31χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κακομεταχείριση ζώων.

Ειδικότερα, σε σταθμευμένο Ι.Χ. φορτηγό όχημα του συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι είχαν αφεθεί εντός ξύλινου κιβωτίου (μεταφοράς σκύλων), -2- σκυλιά ιδιοκτησίας του, χωρίς να τηρούνται κανόνες ευζωίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικά όπλα.

Για την υπόθεση αυτή είχε προηγηθεί καταγγελία σε αστυνομική Αρχή, ενώ σε βάρος του 31χρονου βεβαιώθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.