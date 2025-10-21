PoliceNET of Greece logo
Συνελήφθη άντρας για πυροβολισμούς και απειλή

12:29 | 21/10/2025

Συνελήφθη, προχθες (19-10-2025) σε περιοχή της δυτικής Λέσβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για το αδίκημα της απειλής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, πρωινές ώρες προχθες, ο συλληφθείς βρισκόμενος σε αγροτική τοποθεσία στην παραπάνω περιοχή, απείλησε ημεδαπό και προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με όπλο που είχε στην κατοχή του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκαν -2- χρησιμοποιημένα φυσίγγια και κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.

