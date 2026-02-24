Συνελήφθη άντρας για έκθεση ανηλίκου

Συνελήφθη προχθες (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες προχθες (22.02.2026) ανήλικος μεταφέρθηκε συνεπεία μέθης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός κηδεμόνας του ανηλίκου για έκθεση.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.