Επίσκεψη του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Α.Μ.Θ. στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Παρανεστίου Δ.Α. Δράμας.

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Παρανεστίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, όπου έλαβε χώρα συνάντηση με τον νέο Διοικητή της Υπηρεσίας, Αστυνόμο Α κ. Μωυσίδη Ιγνάτιο.

Κατά τη συνάντηση, συγχαρήκαμε θερμά τον κ. Διοικητή για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχηθήκαμε κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που καλείται να επιτελέσει. Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε την πρόθεσή του για ουσιαστική συνεργασία, καθώς πρόκειται για έναν δραστήριο και πρόθυμο Αξιωματικό, ο οποίος επιδεικνύει διάθεση να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των συναδέλφων μας, το Σωματείο προσέφερε δέκα (10) φορητούς ασυρμάτους καθώς και γραφική ύλη, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας.

Το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Παρανεστίου αποτελεί μία νευραλγική Υπηρεσία στην ευρύτερη προσπάθεια διαχείρισης και αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος. Οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν εκεί, υπό απαιτητικές και συχνά δύσκολες συνθήκες, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ως Σωματείο, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους, διεκδικώντας τη συνεχή ενίσχυση των Υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!