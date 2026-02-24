32 Δόκιμοι στο Κιλκίς - Σε ποιες Υπηρεσίες θα κατανεμηθούν

Αστυνομικές Υπηρεσίας της ΠΕ Κιλκίς ενόψει της θερινής περιόδου ενισχύονται με 32 δόκιμους Αστυνομικούς. Ο βουλευτής Κιλκίς και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρει σχετικά:

''Την ουσιαστική ενίσχυση των Τμημάτων Διαβατηριακών Ελέγχων Ευζώνων και Δοϊράνης αλλά και του Αστυνομικού Τμήματος Γουμένισσας αποφάσισε σήμερα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφαλίζοντας αυξημένη σε σχέση με πέρσι παρουσία δοκίμων αστυνομικών στα κρίσιμα σημεία του νομού μας, ενόψει της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα και σε σχέση με την περσινή απόφαση για ενίσχυση μόνο του Τμήματος Διαβατηριακών Ελέγχων Ευζώνων με 20 δοκίμους αστυνομικούς η απόφαση για φέτος προβλέπει :

22 δόκιμους αστυνομικούς στο Τ.Δ.Ε. Ευζώνων

8 δόκιμους αστυνομικούς στο Τ.Δ.Ε. Δοϊράνης και

2 δόκιμους αστυνομικούς στο Α.Τ. Γουμένισσας

Η ενίσχυση του προσωπικού:

Επιταχύνει τους ελέγχους και μειώνει τις καθυστερήσεις

Βελτιώνει την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών

Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας πολιτών και επαγγελματιών

Η στήριξη των αστυνομικών μας υπηρεσιών δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα — είναι θέμα ασφάλειας, ανάπτυξης και καθημερινότητας για το Κιλκίς. Συνεχίζουμε με πράξεις, διεκδικώντας σταθερά περισσότερα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για τον τόπο μας''.

