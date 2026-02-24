34 Δόκιμοι θα ενισχύσουν Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Καβάλα - Πως θα κατανεμηθούν

Σημαντική ενίσχυση του αστυνομικού δυναμικού στον νομό Καβάλας ανακοινώθηκε πρόσφατα, με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο.

Συνολικά 34 δόκιμοι αστυνομικοί αναμένεται να στελεχώσουν καίριες υπηρεσίες της περιοχής, εστιάζοντας σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης και πύλες εισόδου. Τα παραπάνω γνωστοποίησε με ανάρτησή της η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δεληκάρη.

Η Κατανομή των Δυνάμεων

Η κατανομή του προσωπικού έχει σχεδιαστεί ώστε να «θωρακίσει» κυρίως το νησί της Θάσου και το αεροδρόμιο Χρυσούπολης, όπου ο όγκος των επισκεπτών πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι:

Υπηρεσία / Σημείο Αριθμός Δοκίμων

Αεροδρόμιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Χρυσούπολη) 15

Αστυνομικό Τμήμα Θάσου 15

Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας 2

Αστυνομικός Σταθμός Λιμεναρίων Θάσου 2

Σύνολο 34

Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται στα πάγια αιτήματα των τοπικών φορέων για καλύτερη αστυνόμευση, καθώς:

Το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης δέχεται αυξημένο αριθμό πτήσεων charter, απαιτώντας ταχύτερους ελέγχους και ασφάλεια.

δέχεται αυξημένο αριθμό πτήσεων charter, απαιτώντας ταχύτερους ελέγχους και ασφάλεια. Η Θάσος (με συνολικά 17 νέους δόκιμους) αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Περιφέρειας, με τις ανάγκες σε τροχονομικούς ελέγχους και δημόσια τάξη να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

(με συνολικά 17 νέους δόκιμους) αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Περιφέρειας, με τις ανάγκες σε τροχονομικούς ελέγχους και δημόσια τάξη να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Η πόλη της Καβάλας ενισχύεται υποστηρικτικά για τη διαχείριση της καθημερινότητας στο κέντρο.

