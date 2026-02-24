Φωτογραφίες: 600 νέοι Ειδικοί Φρουροί εκπαιδεύονται στην Τρίπολη

Η Τρίπολη και πιο συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου ‘«Θ. Κολοκοτρώνης» θα φιλοξενήσουν για τρεις μήνες, μία νέα σειρά δόκιμων, ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτό, γνωστοποίησε ο δήμαρχος της Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, στο περιθώριο της παρουσίας του στον Αγιασμό της Σχολής Δοκίμων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, που έγινε στην Τρίπολη. Στην τελετή του Αγιασμού, βρέθηκε και ο β υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας. Θυμίζουμε, ότι, έχει ήδη, εκπαιδευτική μία σειρά ειδικών φρουρών. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έχουν εισέλθει, περίπου εξακόσιοι νέοι δόκιμοι, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Τρίπολη, για ένα τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο Κώστας Τζιούμης, τόνισε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για δεύτερη φορά η πόλη μας υποδέχεται τους δόκιμους Ειδικούς Φρουρούς, με στόχο να εκπαιδευτούν άρτια και να συντελέσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας μας. Τα οφέλη για την τοπική μας κοινωνία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, είναι ήδη εμφανή από την πρώτη φορά και επιθυμούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομαλή ενσωμάτωσή τους, καθώς και των οικογενειών τους, στην καθημερινότητα της πόλης μας. Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένονται και άλλες σειρές αστυνομικών στο στρατόπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για εκπαίδευση και η δημοτική μας αρχή είναι εδώ για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες φιλοξενίας και εκπαίδευσης, προς όφελος τόσο των δοκίμων όσο και της τοπικής κοινωνίας».

Αξίζει να τονιστεί, ότι την ίδια στιγμή που βρίσκονται στην Τρίπολη οι νέοι ειδικοί φρουροί της ΕΛΑΣ, η Αρκαδική πρωτεύουσα και η 124 ΠΒΕ δεν μπορούν πλέον, να υποδεχτούν νεοσύλλεκτους σμηνίτες, αφού με τον νέο νόμο, όλοι οι νεοσύλλεκτοι, αρχικά, κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς και μόνο σ’ αυτόν.

Πηγή: ertnews.gr