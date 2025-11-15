Συνελήφθη άντρας για διακεκριμένες κλοπές

Συνελήφθη προχθες (13-11-2025) το απόγευμα στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο ημεδαπός ταυτοποιήθηκε άμεσα για κλοπή που είχε λάβει χώρα πρώτες πρωινές ώρες προχθες, όπου εισήλθε σε διαμέρισμα και αφαίρεσε χρηματικό ποσό -45- ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς εισέρχονταν νυχτερινές ώρες σε διαμερίσματα της πόλης των Ιωαννίνων, κυρίως από ανασφάλιστα σημεία, από όπου αφαιρούσε μικρά χρηματικά ποσά που έβρισκε.

Δρώντας με τον παραπάνω τρόπο προέκυψε ότι εμπλέκεται σε -7- συνολικά περιπτώσεις κατά το τελευταίο 4μηνο, εκτός από μία, η οποία έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2024, όπου αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.