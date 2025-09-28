Συνελήφθη άντρας για απάτη, που διαπράχθηκε με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου

Συνελήφθη, προχθες (26-09-2025) στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, προχθες το πρωί στη Λάρισα, ημεδαπός άνδρας δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παριστάνοντας τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο (κόρη παθόντα) έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, απαίτησε να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των -40.000- ευρώ, ενώ παράλληλα άγνωστη γυναίκα ακουγόταν να εκλιπαρεί για βοήθεια, προσποιούμενη την κόρη του.

Αφού αντιλήφθηκε τη σε βάρος του επιχειρούμενη απάτη, ενημερώθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η καταβολή του χρηματικού ποσού των -2.000- ευρώ, -5- χρυσών λιρών και κοσμημάτων σε απεσταλμένο άτομο έξω από την οικία του.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψη του δράστη στο σημείο που είχε υποδειχθεί μέσω τηλεφώνου.

Σε τσαντάκι που έφερε ο συλληφθείς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -450- ευρώ και -1- κινητό τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, ο συλληφθείς, από κοινού με άγνωστους δράστες, ενεργώντας με την ίδια μεθοδολογία, την 10-07-2025 το απόγευμα στη Λάρισα, εξαπάτησαν ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα, παραλαμβάνοντας έξω από την οικία της μία σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -5.500- ευρώ και χρυσαφικά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας για την ταυτοποίηση των λοιπών δραστών.