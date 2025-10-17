Συνελήφθη άντρας από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας

Συνελήφθη χτες (16-10-2025) το πρωί επί της Εγνατίας Οδού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών ημεδαπός, που κατηγορείται για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα σε όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, στον χώρο αποσκευών του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (10) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -10- κιλών και -604- γραμμαρίων.

Επιπλέον κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό -300- ευρώ.

Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών συμμετείχαν οι αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών «Jerry» και «Lousy», ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.