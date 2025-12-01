Συνελήφθη άντρας από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου

Συνελήφθη, χτες (30-11-2025), στη Χίο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπεύθυνο λειτουργίας αυτού τον συλληφθέντα, επετράπη η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

Σε βάρος του προαναφερόμενου ημεδαπού επιβλήθηκε, και προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.