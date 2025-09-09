Συνελήφθη άντρας από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ρόδου

Συνελήφθη το Σάββατο (6 Σεπτεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ένας 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθές βραδινές ώρες στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε στον δράστη βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -142,3- γραμμαρίων,

Αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Διαβάστε επίσης

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.